Un uomo, barricato in un appartamento in fiamme alla periferia di Roma, ha reagito contro un poliziotto che era intervenuto per via dell’incendio, tentando di accoltellarlo. A quel punto un altro agente, per fermare l’uomo, gli ha sparato ferendolo alla spalla. E’ successo nella tarda serata di ieri in via Val Savio, in zona Montesacro. Oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’uomo all’interno dell’abitazione si è rifiutato di aprire, così è stata sfondata la porta. E’ stato arrestato e portato in ospedale.