La Polizia ha arrestato un 48enne cagliaritano per spaccio di droga.

Ieri pomeriggio, un equipaggio della squadra Volante ha fermato un’auto che si dirigeva verso via Piero Della Francesca per procedere a un controllo Covid. Gli agenti hanno riconosciuto l’uomo a bordo: era Antonio Ferace, 48enne cagliaritano ben noto alle forze di polizia per i suoi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è apparso sin da subito molto nervoso, lasciando intendere che potesse nascondere qualcosa. Gli operatori lo hanno scoperto mentre cercava di nascondere una bustina di cellophane contenere circa 5 grammi di cocaina.

La Polizia ha così effettuato dei controlli all’interno dell’abitazione dell’uomo, trovando, sul comodino della sua camera da letto, una busta con all’interno quasi 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale usato per il confezionamento della droga.

Il 48enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ora è in attesa dell’udienza direttissima prevista per oggi.

Notizia modificata a seguito di un’errata corrige della notizia da parte della Polizia. Titolo originale: Fermato per controllo, tenta di nascondere la droga nell’auto della Polizia: arrestato