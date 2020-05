Auto in fiamme oggi in via Cavaro, a Cagliari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio di un’auto con impianto GPL, ferma al semaforo.

Il proprietario è riuscito a uscire dell’abitacolo e ha chiamato tempestivamente il 115. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della sede centrale. Le fiamme fortunatamente non sono riuscite a bruciare l’intero veicolo, evitando maggiori conseguenze a causa della presenza dell’impianto a gas.

Nessun ferito, nessuna persona è rimasta coinvolta. Le probabili cause sono dovute a un corto circuito o a un surriscaldamento di parti elettriche o meccaniche.