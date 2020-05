II CUS Cagliari è di nuovo attivo: ripartono, infatti, in maniera graduale alcuni allenamenti – riservati a un numero limitato di atleti di vertice – del settore atletica leggera negli spazi della Cittadella Sportiva “Sa Duchessa” in via Is Mirrionis e con il settore canoa nel Polo Nautico in via dei Calafati.

La decisione è stata presa dal Consiglio Direttivo del CUS Cagliari, che non ha tralasciato l’organizzazione dei più rigorosi dispositivi di igiene e protezione della salute degli atleti e di tutti utenti. Infatti, oltre alla sanificazione degli spogliatoi e delle aree comuni, verrà adottato un protocollo rivolto ad assicurare che tutte le attività siano svolte in massima sicurezza. Gli ingressi per gli atleti alla Cittadella di Sa Duchessa saranno contingentati e organizzati dalla società, in orari specifici ed in modo da garantire il distanziamento.

Alcune attività come la segreteria e i servizi di ristoro resteranno chiusi così come la sala studio e altri spazi aperti al pubblico. Prossimamente verranno comunicate le riaperture e le modalità di fruizione di tutte le altre zone che compongono la Cittadella.