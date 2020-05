Proseguono le attività di screening per contrastare la diffusione del Covid-19 da parte della task force di medici e infermieri militari nelle strutture socio-assistenziali del Nord Sardegna.

Il team di medici e infermieri del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari, della Brigata “Sassari” e della Marina Militare si è spostato in Gallura, in alcune delle comunità alloggio, per sottoporre gli ospiti e gli operatori a tampone. Tra i nomi delle case di riposo, “San Vincenzo de’ Paoli” e “Alba Chiara” a Calangianus e dell’ “Istituto Bambin Gesù” a Olbia.

Domani, invece, grazie al supporto della Brigata Sassari, l’attività di screening si concentrerà nella comunità integrata “Villa fonti di Rinaggiu” a Tempio Pausania e “Don Vittorio Sanna” a Telti.

La collaborazione della Difesa con la Regione Sardegna prosegue anche attraverso il trasporto e la distribuzione nell’isola di indumenti e materiali di protezione sanitari.