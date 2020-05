Slitta al 31 maggio 2020 la scadenza del bando del Premio Andrea Parodi. È l’ unico contest europeo dedicato alla World music ed è aperto a artisti e gruppi da tutto il mondo.

Il rinvio è stato concesso per permettere a chi intende iscriversi di poter incidere i due brani richiesti. Possibile anche partecipare con Ma sarà possibile partecipare anche con canzoni già pubblicate. È invece richiesto che siano composizioni non solo strumentali e identificative di un intero progetto artistico in linea con i canoni della world music.