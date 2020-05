Sono stati 1521 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale, un numero maggiore rispetto al precedente mese di marzo, con una media di oltre 50 terremoti al giorno. Di questi solo 187 hanno avuto una magnitudo uguale o maggiore di 2.0. L’aumento degli eventi sismici di bassa magnitudo in questo ultimo mese potrebbe essere in parte collegata al lockdown e quindi alla capacità della rete di localizzare un maggiore numero di piccoli terremoti, per la diminuzione del rumore sismico di origine antropica, soprattutto nelle ore diurne.

I terremoti più forti nel mese si sono verificati il 3 aprile al largo della Costa Ionica Crotonese (Mw 4.0) e il 16 aprile nella provincia di Piacenza (Mw 4.0). In queste due aree ci sono stati altri eventi di magnitudo inferiore, alcuni anche tra 3.0 e 3.9.

