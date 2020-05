Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio, verso le ore 14:00, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Ottana sono intervenuti sulla Ss 131 DCN al km 30+700 direzione Nuoro, nel territorio di Orani, per un incidente stradale.

Il sinistro ha visto coinvolta una Citroen C3 condotta da una 55enne di Oliena la quale, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che terminava la corsa ribaltandosi sulla carreggiata in prossimità del guard rail di mezzeria.

La signora a bordo del mezzo è stata trasportata dal servizio 118 presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure, ma stando alle prime informazioni pervenute non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Ottana e della Stazione di Olzai per i rilievi di legge e per garantire la sicurezza stradale dal momento che la carreggiata era rimasta occupata dal veicolo e dai detriti dell’incidente.