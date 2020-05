Il settore turistico è in crisi e arriva, dalle guide turistiche sarde l’allarme per la stagione per il 2020 – che va dalla primavera all’autunno – che potrebbe, secondo loro, saltare completamente, a causa dell’emergenza coronavirus. Al momento infatti, e proprio nei mesi della più intensa attività, non c’è nessuna previsione di riavvio per la categoria, ferma dalla fine di febbraio e con una caterva di cancellazioni delle escursioni prenotate.

Chiedono aiuti concreti di sostegno al reddito e protocolli da applicare qualora la stagione potesse ripartire. “In alcuni casi – spiegano i dirigenti di Confguide della Confcommercio Nuoro Ogliastra – è stato possibile convertire la prenotazione per la stagione 2021 in altri sono stati persi i clienti vista l’incertezza di poter programmare qualcosa. La conseguenza è il mancato guadagno per guide turistiche per un intero anno, niente potrà essere recuperato fino all’avvio della stagione 2021”.

Per il settore che vede il suo picco di lavoro massimo da marzo fino all’autunno, il momento è drammatico: “Per loro in questi mesi arriva la quasi totalità del reddito – prosegue Confguide – che permette di mantenersi durante i mesi di minore o assente richiesta di servizi. E’ indispensabile sostenere i professionisti per l’intero anno considerato che questo lavoro non può essere svolto da remoto, e anche con una ripartenza i costi per un servizio singolo, di coppia o nucleo familiare sono proibitivi”. Per Confcommercio è necessario inoltre intervenire “con la cancellazione di tributi, contributi, tasse locali e utenze domestiche, alcune guide infatti svolgono tutta la parte di preparazione della loro attività professionale presso la propria abitazione”.

“Attendiamo indicazioni dal Governo – spiegano ancora gli esponenti di Confguide – e relativi protocolli da applicare, per capire se si potranno effettuare visite guidate in modo che si possa provvedere a gestire le prenotazioni dei mesi a venire e di strutturare l’offerta nel rispetto dei protocolli che saranno adottati”.

Come la Sardegna si prepara ad affrontare in sicurezza l’imminente stagione turistica, le misure a sostegno delle imprese, il passaporto sanitario: sono i temi affrontati dal presidente della Regione Christian Solinas in un’intervista che domani sarà trasmessa in seconda serata su RaiUno a Porta a Porta, in una puntata dedicata alla Fase 2 in Italia. Il servizio sulla Sardegna dà voce anche a realtà del turismo come il Forte Village di Santa Margherita di Pula e aziende di Cagliari e Golfo Aranci.