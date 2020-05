L’emergenza Coronavirus non ha rovinato un compleano così particolare per i cento anni compiuti dalla signora Rina Arbus che, seppure solo con i parenti più stretti, ha potuto passare una giornata di gioia per il traguardo raggiunto oggi, lunedì 11 maggio 2020.

E alla festa non è voluto mancare il Comune di Cagliari che ha partecipato con il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, andato personalmente a fare gli auguri alla nuova centenaria del capoluogo sardo.

Sarta meticolosa e ottima cuoca, Rina Arbus è nata a Cagliari l’11 maggio 1920 quando il Paese cercava di uscire dalla pandemia della Spagnola. Ha fatto in tempo a conocere un altra grave piaga che ha colpito l’intero mondo ma questo, così come quando ha visto da vicino gli effetti della Seconda Guerra Mondiale, non le ha mai fatto perdere la fiducia, il sorriso e la fede.

Le sue giornate trascorrono veloci tra qualche preghiera, alcune letture e un po’ di tv, seguita sempre da vicino dalla figlia Vanna e dalle due nipoti, Claudia ed Erika.

Edoardo Tocco ha portato in dono una pergamena e una medaglia celebrativa con lo stemma del Comune di Cagliari che sono stati graditi dalla signora Rina e subito custoditi tra i ricordi di una lunghissima vita, prima che si procedesse al taglio della grande torta raffigurante il numero 100.