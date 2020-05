I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, intorno alle 15:00 in via Eleonora D’Arborea nel comune di Villasor per un incidente stradale nel quale un’autovettura per cause ancora da accertare è uscita di strada dopo che il conducente ha perso il controllo e ha urtato contro le strutture della via ribaltandosi su un fianco.

Il conducente del veicolo è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo e grazie all’intervento degli operatori VVF è stato liberato e affidato agli operatori sanitari inviati con un’ambulanza dal servizio di Emergenza del 118.

Gli operatori VVF successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.