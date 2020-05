Due colpi di fucile, uno al torace e l’altro all’addome, hanno raggiunto e ucciso l’allevatore di Genoni, Gianfranco Melis, 36 anni. Il primo sparato da media distanza l’ha colpito al basso ventre, la seconda fucilata l’ha centrato in pieno petto senza lasciargli scampo. Sono gli elementi principali emersi al termine dell’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis nel Policlinico di Monserrato e durata sei ore, richiesta dal sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, titolare del fascicolo aperto con l’ipotesi di omicidio volontario dopo il rinvenimento ieri mattina del corpo senza vita dell’allevatore, freddato nel suo ovile a Genoni.

Gli esiti dell’esame autoptico sono circondati dal riserbo, soprattutto per quanto riguarda l’orario di morte dell’allevatore, uscito di casa nel pomeriggio di sabato e trovato cadavere dall’anziano padre nell’azienda di famiglia a Putzu Nigola domenica mattina. Elementi che se rivelati potrebbe inficiare le indagini e dare un vantaggio ai responsabili del delitto per eventuali alibi. E’ quello infatti il tassello più importante per poter ricostruire le ultime ore di vita dell’allevatore.

I Carabinieri della Compagnia di Isili e del reparto operativo del comando provinciale di Nuoro, sotto il coordinamento del sostituto procuratore di Cagliari Nicola Giua Marassi, lavorano ancora agli interrogatori di parenti e amici dell’allevatore, ma alcuni particolari importanti sono emersi dai primi rilievi svolti dagli investigatori: l’aggressore probabilmente conosceva bene le abitudini di Gianfranco Melis che era solito trattenersi in azienda per lavori artigianali, quindi il delitto potrebbe essere stato commesso sabato sera. Il rumore degli attrezzi usati poi, potrebbero avergli consentito di avvicinarsi alla vittima senza essere sentito e colpirlo a pochi metri di distanza. Terminata l’autopsia, il magistrato ha riconsegnato la salma ai familiari. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara a Genoni.