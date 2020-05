Momenti di tensione questa mattina in pieno centro a Cagliari. Via Dante è stata palcoscenico di una rissa, che ha reso necessario l’intervento di Carabinieri, Polizia municipale e ambulanza del 118. (Per guardare il video CLICCA QUI)

Secondo le prime informazioni un tossicodipendente avrebbe chiesto denaro alla mamma e alla sorella; successivamente sarebbe intervenuto un altro parente e questa “ingerenza” avrebbe dato il via al pestaggio.

Notizia in aggiornamento