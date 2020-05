I Guns N’ Roses annullano il tour in Europa a causa della pandemia d’ Coronavirus. L’iconica band lo annuncia sulla pagina FB- “GN ‘ R Fam scrivono – Purtroppo, l’imminente tour europeo non accadrà. Le cose cambiano ogni giorno e vogliamo tenere al sicuro i nostri fan, membri dell’equipe e la band.

Stiamo lavorando sodo con i nostri promotori locali e internazionali sui prossimi passi e faremo ulteriori annunci il prima possibile. Grazie per la pazienza, ce la faremo insieme e non vediamo l’ora di vedervi tutti molto presto”. La rock (hard) band statunitense avrebbe dovuto fare tappa in Italia a Firenze, il 12 giugno.