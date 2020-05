Il Gruppo d’intervento giuridico denuncia: “Un deposito di gas naturale liquido in fase di realizzazione in via della Musica a Quartu. Troppo vicino ad abitazioni e parco di Molentargius”.

“Ambiente e sicurezza dei cittadini non devono essere posti in pericolo da un’infrastruttura che avrebbe potuto esser ubicata in un sito certamente più idoneo”, si legge nella nota stampa del Grig.

L’associazione ecologista ha già chiesto informazioni per verificare la sussistenza delle necessarie autorizzazioni ambientali e le misure di sicurezza per i residenti del quartiere densamente. Coinvolti il Comune di Quartu S. Elena, i Carabinieri del N.O.E., l’Ente Parco naturale regionale del Molentargius – Saline, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sono arrivate anche le prime risposte su iter, nulla osta e condizioni. Ma – protesta Grig- “finora poca chiarezza”.