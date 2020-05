La Sardegna, dopo l’accordo raggiunto con il Governo, si prepara a riaprire il 18 maggio negozi, bar, ristoranti e attività che offrono servizi alla persona.

Già in alcuni comuni, anche se pochi, a seguito dell’ordinanza del governatore di due settimane fa sulla possibilità di alzare le serrande per i centri con indice R(t) sotto lo 0,5, diverse attività hanno rialzato le serrande lunedì 11 con il via libera a parrucchieri ed estetisti, commercianti di abbigliamento e calzature.

Comunque, prima di adottare un’ordinanza sulla generale ripartenza del 18, il presidente della Regione Christian Solinas ha spiegato di volere attendere i protocolli Inail e un decreto che sancisca il buon punto di equilibrio raggiunto sul riconoscimento di maggiori spazi di autonomia alle Regioni. La prossima ordinanza del governatore potrebbe contenere anche indicazioni per la riapertura dal 21, solo per l’aviazione privata, degli scali di Cagliari e Olbia e forse anche un segnale di riapertura per le spiagge.