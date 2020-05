I giocatori e lo staff del Cagliari calcio erano stati tutti sottoposti a test e tamponi e nessuno è risultato positivo al nuovo coronavirus.

I test sono stati effettuati da parte del personale sanitario dell’Ats Sardegna nel Centro sportivo di Assemini. Adesso i giocatori verranno sottoposti a visite cardiologiche presso il centro Korian di Quartu Sant’Elena.

Ci sono quindi tutti i presupposti per il ritorno in campo, almeno con le prime sedute ‘volontarie’ e individuali ad Asseminello. Poi dal 18 maggio dovrebbero cominciare anche gli allenamenti di gruppo in vista di un’ipotetica ripresa del campionato, ancora da ufficializzare, a metà giugno.