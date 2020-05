“In Sardegna la carenza di Medicina Generale è destinata per molti motivi ad aggravarsi, tanto da rendere problematica, soprattutto nei piccoli comuni, (molti in via di spopolamento) la presenza del Medico di Medicina Generale. Per questo motivo la notizia data dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni che l’avvio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2019-2022, precedentemente previsto in data 15 maggio 2020, sarà posticipato al mese di settembre 2020 ha provocato nei colleghi e in me una forte preoccupazione”. Così L’Ordine dei medici contro lo slittamento del corso di medicina generale, per la formazione di nuovi medici.

“Tale rinvio – spiega l’Ordine – soprattutto in questo periodo di criticità per la presenza della Pandemia da COVID-19, è ingiusto nei confronti dei giovani colleghi che da mesi aspettano di iniziare a frequentare il corso. Speriamo che tale decisione possa essere riconsiderata, proprio perché penso che questo momento di criticità possa rivelarsi come un’occasione unica per acquisire esperienza nella lotta alle malattie infettive”.