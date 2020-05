Le Sardine di Nuoro donano oltre 288mila euro all’ospedale San Francesco di Nuoro per l’acquisto di mascherine, tamponi, caschi flussimetri, termoscanner e altri presidi sanitari. Un cifra che arriva grazie alle iniziative di solidarietà di 6mila Sardine italiane che hanno donato tra l’altro 25mila euro alla Protezione civile e 10mila mascherine a Milano, Bergamo e Brescia. Le sardine nuoresi hanno raccolto la cifra dopo essere riusciti ad attivare per la causa oltre 4mila persone.

“Grazie a queste donazioni l’ospedale San Francesco di Nuoro è stato arricchito di apparecchiature mediche e dispositivi sanitari – hanno commentato i responsabili del gruppo Sardine di Nuoro – Questo significa essere un popolo vero,unito e solidale. Non importa di che colore sia la mano che ti aiuta, stringiamoci vicini e passiamo oltre. Ci viene in mente un detto Sardo per ringraziare tutti: Sas disauras s’afrontant cun s’azza, e si binchent cun sa pazienzia (le disgrazie si combattono con la forza e si vincono con la pazienza, ndr)”.