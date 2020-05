Ian Anderson leader dei Jethro Tull, prog band inglese che ha fatto la storia della musica rock, ha rivelato oggi in un’intervista ad Axs Tv di soffrire purtroppo di un male incurabile ai polmoni, la COPD o Broncopneumopatia, una malattia ostruttiva e cronica che diminuisce la capacità polmonare.

“Faccio molta fatica anche respirare”, ha rivelato Anderson aggiungendo che questa patologia potrebbe compromettere per sempre l’attività live dei Jethro Tull.

“Incrociamo le dita”, ha aggiunto. “Mi sto curando e nell’ultimo anno e mezzo sono passato attraverso molti alti e bassi. Non è che non possa più correre a prendere l’autobus e conduco una vita normale ma so chei miei giorni sono contati, me ne sono fatto una ragione ormai. In ogni caso, pur avendo il fiato corto io non mollo, è nel mio carattere!”.