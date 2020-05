Tremila domande in poco più di due settimane a Quartu per il bonus famiglia da ottocento euro. Gli accreditamenti sono in corso da qualche giorno e sono stati emessi 1021 mandati.

Ed altri novecento sono già in fase di lavorazione. “Abbiamo iniziato ad accreditare il bonus ad appena una settimana dall’apertura del bando, portando immediatamente un minimo di sollievo alle tante famiglie che stanno vivendo una situazione drammatica – spiega l’assessora ai Servizi Sociali Martina Cambarau -. Questi mesi di pandemia infatti hanno determinato un aumento vertiginoso dei disoccupati, con la sospensione di tantissime attività produttive e l’interruzione di molti rapporti di lavoro”.

Gli importi da erogare sono calcolati come previsto dalla legge regionale e sulla base di quanto dichiarato dagli stessi richiedenti. Le domande liquidate corrispondono a una spesa complessiva di circa 500mila euro. Tra queste ce ne sono 28 inferiori ai 50 euro al mese, e addirittura 1 che ha avuto diritto a soli 2 euro al mese. L’indennità è infatti cumulabile con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per un importo massimo di 800 euro al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore vengono concessi 100 euro.

“Anche in questa circostanza – aggiunge il sindaco Stefano Delunas – l’amministrazione ha fatto le scelte necessarie ad aiutare subito i quartesi in difficoltà, consentendo loro di ricevere in tempi rapidi i soldi messi a disposizione dalla Regione”.