Tre appuntamenti per parlare di disarmo e sviluppo sostenibile insieme ad alcuni protagonisti impegnati a livello nazionale e internazionale nella promozione della pace e della solidarietà tra i popoli.

Il Comitato Riconversione Rwm (la fabbrica di bombe di Domusnovas) propone il quarto appuntamento del “Maggio di Pace”, questa volta necessariamente in versione online. Domande e tracce per gli argomenti sono già scritti.

“Qual è la situazione nello Yemen e in altri teatri di guerra in Medio Oriente? Il Governo Italiano risponderà all’appello del Segretario Generale dell’Onu sul “Cessate il fuoco globale”? Verrà rinnovato il blocco della vendita delle armi all’Arabia Saudita? La Rheinmetall tedesca, che controlla la RWM Italia Spa, con stabilimenti a Ghedi (BS) e Domusnovas-Iglesias (SU), in questi tempi di pandemia, potrà finalmente pensare alla riconversione della sue produzioni di armamenti? Non potrebbe produrre apparecchiature medicali e di protezione individuale, così necessarie in questo momento storico? Quali i progetti possibili per uno sviluppo pacifico, sostenibile e duraturo?” A questi e altri quesiti risponderanno esperti e attivisti collegati da tutta Italia.

La puntata del 14 maggio sarà dedicata allo Yemen. Ne parleranno le organizzazioni che da tempo agiscono su quel territorio come Oxfam, Save the Children, Amnesty International, con i loro portavoce: Paolo Pezzati, Silvia Gison, Riccardo Noury. Sulle iniziative di pressione politica e gli scenari internazionali, risponderanno attivisti e giornalisti del calibro di Carlo Cefaloni (Città Nuova) e Francesco Vignarca (Rete Italiana Disarmo). Ci sarà anche Pino Cabras, della Commissione Esteri della Camera dei Deputati. Il pubblico potrà rivolgere domande attraverso le chat di YouTube e Facebook.