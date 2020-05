Ha preso il via con una lunga deposizione in aula dell’ex segretario della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e dell’asilo politico della Prefettura di Cagliari, Francesco Alessi, il processo contro Asad Molla, l’interprete che assieme ad alcuni connazionali avrebbe creato un sistema per aggirare le norme sull’immigrazione e fornire i requisiti necessari per ottenere decisioni favorevoli dalla stessa commissione.

In cambio di soldi (circa 500 euro a persona) avrebbero ottenuto favori da due funzionari della Prefettura finiti sotto inchiesta: Francesco Alessi e Pier Paolo Farci, entrambi hanno scelto la via del patteggiamento e sono stati così chiamati a testimoniare nel processo all’interprete, difeso dall’avvocato Patrizio Rovelli. Molla è stato l’unico ad aver optato per il dibattimento dopo la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero Andrea Vacca nei confronti di 7 persone, la cui posizione è stata stralciata rispetto ad un ‘esercito’ di quasi 200 indagati.

“Iniziavo a farmi schifo da solo – ha detto in aula Alessi – si era creato un groviglio inestricabile. Mi davano cinquecento euro per ogni persona che veniva messa nel calendario, ma non avevo potere di concedere o meno i permessi”. L’inchiesta del pm Vacca si era fusa con un’altra del sostituto Alessandro Pili sui cosiddetti permessi facili: alla fine erano state indagate 196 persone, 28 italiani, tra i quali un avvocato, per favoreggiamento e falso materiale e ideologico. I sette andati a giudizio immediato sono stati invece accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione, riciclaggio e l’intestezione fittizia di beni. Il processo a Molla proseguirà il 15 ottobre con il controesame di Alessi e l’esame in aula di Pier Paolo Farci, difesi rispettivamente da Pierluigi Concas e Francesco Marongiu.