Il Pd chiede a Christian Solinas di riferire in Consiglio regionale sulla Fase 2. “Non è più tempo di conferenze stampa da casa – scrive in una nota il consigliere Cesare Moriconi – il presidente della Regione ha il dovere di aprire in Aula il confronto politico sulla ripartenza economica e la riorganizzazione del sistema sanitario territoriale e ospedaliero: il contingente drammatico che stiamo attraversando sotto il profilo socioeconomico richiede scelte corali e condivisione strategico programmatica per il futuro”.

Il consigliere dem ha sollevato la questione in terza commissione durante l’audizione dell’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino: “Il presidente venga presto in Consiglio per discutere le scelte impegnative che ci attendono dopo il lockdown”.