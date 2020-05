Come previsto lunedì, la Sardegna ricade all’interno di un promontorio anticiclonico proveniente dal nord Africa. Si tratta di una struttura dalle solide basi, che approfitta dell’affondo depressionario presente sull’Europa occidentale e che per il momento non avrà alcun tipo di effetto.

La sola novità rispetto ai primi due giorni settimanali è che in questa fase centrale osserveremo delle nubi medio alte – velature – coprire un po’ il cielo. Così com’è previsto del pulviscolo sahariano, tipico delle avvezioni d’aria calda subtropicale.

A livello termico dobbiamo aspettarci un ulteriore lieve rialzo delle temperature, le massime in particolare potranno raggiungere punte di 27-28°C in varie zone della Sardegna. Possiamo definirlo un clima pre-estivo, ma dobbiamo considerare che oramai siamo a metà maggio e che si procede di gran carriera in direzione della bella stagione.

Concludiamo volgendo lo sguardo al weekend perché potrebbero esserci delle novità, ovvero la depressione iberica potrebbe traslare verso est dando luogo a una destabilizzazione atmosferica e quindi al ritorno dei temporali. Ma avremo modo di riparlarne.

In collaborazione con Meteo Sardegna