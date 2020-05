La Polizia stradale di Fonni chiuderà a breve i battenti, dopo la decisione del direttore generale della Polizia di Stato.

La stessa sindaca del paese, Daniela Falconi, ritiene che sia “inaccetabile che si tagli un presidio importante in un territorio considerato marginale”. Gli agenti della Postrada, prendendo posizione sulla chiusura, hanno scritto un post sulla pagina Facebook “Polizia stradale di Fonni”.

“Gli operatori della Polizia Stradale – scrivono – si occupano oltre che di sicurezza, di un settore specifico che altri operatori delle forze di Polizia non gestiscono poiché non hanno la preparazione per farlo. Dire che quattro operatori della Polizia Stradale siano inutili poiché sostituibili da altri operatori è una favola perché non è vero. Noi riteniamo che questa sia un’ingiustizia. Personalmente ringrazio l’amministrazione comunale di Fonni che ci è stata vicina, la stampa che ha perorato in più occasioni la nostra battaglia, sebbene inutilmente. Ma nessuno di quelli che vede il servizio dei nostri operatori come una mera spesa. Vi ricorderete di noi quando in mezzo alla neve non vi soccorrerà nessuno – conclude il post – o nella migliore delle ipotesi starete soli per ore questo per risparmiare sulla vostra sicurezza”.

Il post col comunicato integrale della Polizia Stradale di Fonni