Una squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco è intervenuta durante la nottata per l’incendio di una macchina in un’area di via Rizzoli nel comune di Selargius.

Grazie a un’APS (aupompa serbatoio), gli operatori VVF sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero verso la vegetazione circostante e verso i veicoli in sosta che si trovavano nelle vicinanze.

L’area è stata successivamente messa in sicurezza.

Per quanto riguarda le cause del rogo, ancora sconosciute, sono stati avviati gli accertamenti.

