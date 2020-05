In arrivo piste ciclabili anche in via della Pineta. Salvi i parcheggi di piazza Maxia e del primo tratto sino a via Zurita. Ad annunciarlo il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e l’assessore alla mobilità Alessio Mereu.

“Stiamo procedendo con la realizzazione delle piste ciclabili già progettate e con i contratti in essere ma era necessario – ha spiegato il primo cuttadino – limitare l’impatto sulla viabilità e garantire equilibrio. Per questo abbiamo scelto di istituire un’area 30 (limite di velocità) sino all’altezza di via Zurita. Da lì in poi i parcheggi saranno paralleli alla pista ciclabile”.

“L’esigenza di trovare qualche accorgimento – ha aggiunto Mereu- è nata dalla richiesta di residenti e commercianti. Ma via della Pineta – è un’arteria molto utilizzata anche da chi arriva in città e fa parte del percorso della linea 3”.

Prima dell’attuazione della pista ciclabile, verrà rifatto anche il manto stradale (durata dei lavori circa tre giorni). Pertanto, la viabilità sarà alternativa e riguarderà anche le strade intorno all’Amsicora. “Abbiamo applicato lo stesso principio anche in seguito alle richieste dei residenti e dei commercianti di via Rockefeller – ha chiarito l’assessore – abbiamo così salvato i parcheggi spostando la pista ciclabile in via Pessagno”.