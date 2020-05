“Ieri, in Aula, durante la presentazione del mio Odg per la rafferma dei ferma breve e degli ufficiali di complemento, ho colto l’occasione per denunciare la vergognosa chiusura della Polstrada di Fonni. Avevo già fatto visita al distaccamento della Polizia e presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno proprio per evitarne la chiusura. Mai una sola risposta da parte di questo Governo che, continuo a ribadire, non ha alcun rispetto per il lavoro del Parlamento”, così il deputato sardo di FdI Salvatore Deidda.

“Quello che mi sorprende – afferma Deidda – è che nessuno, in quest’Aula, abbia preso le difese del Sindaco di Fonni, fatta eccezione per il sottoscritto. Fonni è un centro importante dal punto di vista economico e turistico e in forte crescita, soprattutto grazie agli investimenti privati dei cittadini e trovo assolutamente ingiusto che, per una decisione calata dall’alto e senza neanche prendere in considerazione il primo cittadino, si sia arrivati alla totale chiusura del distaccamento di Polizia”.

“Dopo 14 giorni, secondo il regolamento della Camera, il Governo ha l’obbligo di rispondere agli Atti ispettivi proposti dai parlamentari. Ne prenda atto e dia ai cittadini le dovute risposte perché la nostra pazienza è finita”, conclude.

