Da lunedì 18 maggio i due cimiteri di Porto Torres riapriranno al pubblico. L’ingresso sarà consentito con l’obbligo di indossare le mascherine e il divieto di assembramenti.

“Dal prossimo lunedì i nostri cimiteri di Ponti Pizzinnu e di via Balai riapriranno le loro porte, gli orari saranno quelli classici e stabiliti prima del lockdown; non ci saranno quindi particolari restrizioni o misure di contenimento del numero di persone, ma l’obbligo dell’uso di mascherine e, come ormai tutti sappiamo, il divieto di assembramenti e il mantenimento della distanza di sicurezza”, spiega il sindaco, Sean Wheeler.