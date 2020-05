“A poche ore dai festeggiamenti della giornata mondiale dell’infermiere si passa dalle stelle alle stalle. Nell’ospedale Brotzu sono finiti i guanti monouso, le taglie S e M sono terminate”, è la denuncia lanciata da Diego Murracino, Dirigente Territoriale del sindacato Nursing Up e RLS.

“Non è accettabile per chi fa assistenza diretta ai pazienti non avere i guanti (Dispositivi di Protezione Individuale) che proteggono e prevengono il contagio nel passaggio da un paziente ad un altro”, continua Murracino che, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni per la mancanza dei guanti provenienti dagli infermieri dei tre ospedali della Az. Brotzu, è intervenutoper contattare gli infermieri di tutte le ASSL della Sardegna cercando di capire quale è la situazione, ed è emerso che scarseggiano in tutte le Assl sarde, ma l’assenza dei guanti per ora riguarderebbe solo l’Az.Brotzu.

“Oggi al Brotzu sarebbe dovuta avvenire la distribuzione dei guanti per i reparti ma il deposito aziendale ne è privo. Contattata la Direzione Aziendiale il sindacato ha appurato che la Direzione ha proceduto nel mese di Febbraio all’ordine dei guanti ma questi non sono ancora arrivati. Perchè la direzione ha aspettato tre mesi in passivo silenzio? – e conclude il Dirigente di Nursing Up – l’assenza di guanti monouso mette a rischio l’intera fase due della ripresa delle attività post emergenza covid, per questo motivo fornire i guanti agli operatori sanitari del Brotzu nella giornata odierna deve essere la priorità di tutti, dalla Task Force regionale all’Assessore alla Sanità”.