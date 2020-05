La Vespa mandarinia, comunemente nota come “calabrone gigante asiatico”, sbarca in Europa e uccide: è infatti balzata agli onori della cronaca la notizia della morte di un uomo di 54 anni in Spagna, causata da questo esemplare di insetto originario dell’Asia (in particolare delle zone montane del Giappone), ma recentemente apparso anche nello stato di Washington, Stati Uniti.

La vittima, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si trovava vicino al nido di vespe, nel suo giardino, forse intento a difendere un alveare di sua proprietà, quando il calabrone gigante asiatico lo avrebbe punto sul sopracciglio e, come riportano le testate locali, l’uomo dopo pochi minuti sarebbe morto.

La Vespa mandarinia, o calabrone gigante asiatico, è il calabrone più grande del mondo: raggiunge facilmente i 5 centimetri di lunghezza e quasi sette di apertura alare; nemico naturale delle api (tra le sue prede preferite), la sua puntura può essere letale anche per individui non allergici e uccide ogni anno circa 50 persone.