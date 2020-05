La Lega spinge per la chiusura della vertenza Aras. “E’ necessario portare a termine l’ingresso dei dipendenti nell’Agenzia Laore – spiega l’assessora del Personale Valeria Satta – siamo al lavoro per la risoluzione delle problematiche emerse e stiamo valutando soluzioni possibili che, oltre al passaggio dei dipendenti, portino finalmente alla valorizzazione di tutto il personale di Laore”.

L’esponente della Giunta Solinas avrebbe dovuto affrontare la questione oggi in commissione Attività produttive, ma la seduta è stata rinviata. “Bisogna agire in fretta – commenta il capogruppo in Consiglio regionale Dario Giagoni – a rischio non sono solo le sorti dei lavoratori ex Aras ma anche dei numerosissimi allevatori beneficiari della misura 14 (benessere animale)”. Se necessario, aggiungono i consiglieri Andrea Piras e Sara Canu – segretario e componente della quinta commissione – il parlamentino “dovrà farsi garante di un lavoro serio, coordinato e collaborativo, che sappia dare risposte concrete e definitive a questi lavoratori, e rispettive famiglie, che da troppo tempo attendono certezze”.