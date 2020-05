Il 15 maggio esce “La vita breve dei coriandoli”, il nuovo singolo di Michele Bravi, che anticipa l’album “La Geografia del Buio”, inizialmente previsto per marzo, posticipato per l’emergenza coronavirus e ora in uscita nei prossimi mesi.

Il brano sarà presentato per la prima volta live in tv il 15 maggio stesso, nel corso della prima serata di “Amici Speciali” di Maria Di Filippi, in onda su Canale 5, nel cui cast c’è anche Michele Bravi.

Nel brano, scritto da Giuseppe Anastasi, Michele Bravi, Francesco Catitti, Federica Abbate, Cheope e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, il giovane artista (che è rimasto lontano dalle scene dopo l’incidente che causò la morte di una donna) racconta il proprio percorso attraverso il buio che lo circondava e di come poi, grazie all’amore, sia riuscito a riscoprire la bellezza delle piccole cose.