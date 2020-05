Concerti, sfilate di moda, congressi, workshop, convegni, fiere, matrimoni. Confcommercio Sud Sardegna apre le porte agli organizzatori di eventi. E nasce Federeventi.

A rappresentare il primo sindacato del comparto in Sardegna sarà Ileana Coiana. “Un settore invisibile ma fondamentale – spiega Coiana – gli eventi sono gli strumenti attraverso cui la Sardegna comunica al mondo, le aziende parlano ai mercati internazionali, una grande industria nella quale si compiono occasioni di formazione e promozione turistica”.

Un settore colpito duramente dall’emergenza. “La Sardegna ha certamente tutte le carte in regole per ripartire dopo il lockdown e per posizionarsi in maniera determinante nel mercato degli eventi a 360 gradi”, dice il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti ,”per fare in modo che avvenga questo è strettamente necessario che chi lavora in quest’ambito abbia il giusto riconoscimento, anche grazie all’attività del nuovo sindacato”. L’auspicio della rappresentante Coiana, professionista del settore a livello internazionale, è che arrivi il supporto anche della Regione.