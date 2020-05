Poetto contingentato e ticket a pagamento per l’ingresso in spiaggia? Confesercenti spegne le polemiche. “Solo un fraintendimento – spiega il presidente provinciale sottolinea Marco Medda – nessuna intenzione di arrivare a queste scelte da parte nostra e nemmeno da parte dell’assessore comunale al Tusimo Alessandro Sorgia. La nostra intenzione invece è quella di analizzare quanto previsto dal regolamento dell’Inail, in base al quale comunque bisogna ripensare, purtroppo, anche la fruizione delle nostre spiagge rispetto all’emergenza sanitaria”.

La proposta, a scanso di equivoci, è stata ritirata. “Era un documento che è circolato e che non abbiamo fatto in tempo neppure a condividere con l’assessore Sorgia – chiarisce l’associazione di categoria – solo una proposta: visto il polverone, verrà ritirata”.

Il problema, però, resta. “Stiamo studiando alcune ipotesi che condivideremo con il Comune di Cagliari e con gli operatori – annuncia Confesercenti – rimane il problema determinato dalle regole stringenti che l’Inail ha fatto uscire proprio ieri e con le quali, purtroppo, bisognerà fare i conti. L’emergenza sanitaria sta cambiando forzatamente le nostre abitudini e dovremo ragionare su sistemi che ci aiutino a vivere anche le nostre spiagge in modo differente”.