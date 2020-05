Regione Lombardia: “614 nuovi casi positivi in Lombardia”

Sono 614 le persone risultate positive in una giornata in Lombardia: lo ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook spiegando che sono 62 i deceduti, e sono 19 meno di ieri ricoverati in terapia intensiva e 175 in meno i pazienti Covid negli altri reparti.

Il totale di contagiati è di 82904, 1033 più di ieri perché sono stati inseriti i risultati di tamponi dei giorni scorsi rimasti indietro. Sono 15.116 i deceduti, 322 i ricoverati in terapia intensiva e 5.222 negli altri reparti.

Sono 136 più di ieri i contagiati dal Coronavirus a Milano (di questi 51 in città), dato fornito nel collegamento dell’assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook. Un numero superiore a cento, come superiore a cento è quello dei contagiati a Brescia (128) e Bergamo 133, a cui vanno aggiunti 370 casi comunicati oggi ma che risalgono al periodo antecedente al 5 maggio. Molto più bassi i contagi nelle altre province: 16 a Lodi, 5 a Cremona e 4 a Mantova.