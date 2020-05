Traffico automobilistico a Cagliari in aumento con la riduzione delle restrizioni per l’emergenza coronavirus. Cresce anche il numero dei passeggeri dei bus Ctm, ma, se dovessero essere sempre necessarie le misure che riducono la capienza a bordo, c’è il rischio di una paralisi della viabilità.

Per questo il Comune – soprattutto in vista della prova del nove di settembre con il probabile ritorno a scuola – sta pensando a un piano speciale della mobilità. Prima dello stop per l’emergenza coronavirus – questi i dati riassunti dal sindaco Paolo Truzzu – entravano in città 166mila auto al giorno e viaggiavano sui bus Ctm 126mila persone. “Con il lockdown siamo arrivati a un crollo dell’80% del traffico automobilistico, con 40mila vetture in ingresso”.

I passeggeri sui bus sono diventanti circa 10mila. Il problema è che il traffico di auto sta ritornando ai livelli pre-Covid: la settimana scorsa sono entrate a Cagliari 100mila vetture al giorno. Mentre i passeggeri sui bus, per quanto superiori rispetto ai giorni più duri delle restrizioni, non potranno tornare quelli di prima perché i posti a disposizione sui bus sono stati drasticamente tagliati. Il pericolo intasamento è quindi nei numeri. E viene preso in considerazione.

“Con l’iniziativa Ricami- ha detto il sindaco Truzzu- abbiamo lanciato l’invito a fornirci delle proposte. Noi abbiamo delle idee, ma attendiamo nel giro delle prossime due settimane i contributi dei cagliaritani. È chiaro che bisognerà puntare sulla mobilità alternativa magari anche grazie ai bonus del Governo, in arrivo, sull’acquisto di mezzi come biciclette e monopattini. Chiaramente dovremo agire di concerto con Regione e Governo”.