“Una scelta politica distante dalla cultura e dalle prospettive di miglioramento dell’offerta formativa per tanti giovani allievi”. Il presidente del conservatorio musicale ‘Luigi Canepa’ di Sassari, Ivano Iai, accoglie “con incredulità e imbarazzo la deliberazione con cui la Giunta regionale riduce considerevolmente l’importo del contributo annuale per i conservatori di Sassari e Cagliari”.

“Comprendo gli sforzi della Regione per superare le difficoltà finanziarie e sostenere i diversi settori sociali – sottolinea – ma prendo atto che la Regione ha confermato i contributi delle Università e ha aumentato quello per l’Accademia di Belle Arti”. Iai afferma di poter immaginare “che non sia volontà dell’ente falcidiare lo stanziamento per impedire la realizzazione dei progetti didattici e di produzione artistica programmati per quest’anno accademico”. Al riguardo, spiega, “ho ricevuto la rassicurazione di rilevanti esponenti politici regionali che la riduzione sarà presto compensata con l’assestamento di bilancio. Ma “se questo non dovesse succedere sarebbe impossibile – avverte – proseguire e realizzare i programmi e i progetti che garantirebbero un’offerta formativa ancora migliore e permetterebbero di acquistare nuovo materiale didattico, a iniziare dagli strumenti musicali, dato che per esempio il conservatorio di Sassari è l’unico in Italia a non possedere un organo”.