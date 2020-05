“Dal 18 di maggio in Sardegna non ci sarà più necessità di alcuna autocertificazione per la circolazione su tutto il territorio regionale”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas durante il punto stampa. Naturalmente, ha sottolineato, “questo varrà se saremo in grado di mantenere i valori di diffusione virale bassi”.

Quindi, ha sottolineato il governatore, “ci attende un periodo in cui ad ogni apertura seguirà una verifica a sette o quattordici giorni per comprendere il risultato della stessa riapertura, cioè se la nuova circolazione determina o meno una ripresa del numero dei casi positivi o se resta costante perché rispettiamo le norme di prevenzione”.

