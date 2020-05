Un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Cagliari mentre transitava in Piazza Lao Silesu, a quartiere Sant’Elia, ha notato un uomo che alla vista della macchina della Polizia ha cercato di dileguarsi per eludere un possibile controllo. I poliziotti, insospettiti, lo hanno però fermato e controllato.

L’uomo, S. C., cagliaritano di 31 anni, pregiudicato, aveva addosso, nascosti negli slip, 33 involucri contenenti eroina, per un peso di circa 4 grammi, e in una tasca 90 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio. I poliziotti hanno chiesto al pm la perquisizione domiciliare, dove sono stati trovati altri 6 involucri contenenti sempre eroina. In totale la sostanza sequestra è stata di 4,60 grammi.

Il 31enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e portato nella sua abitazione, in attesa dell’udienza per direttissima prevista per questa mattina.