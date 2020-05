Un respiro di sollievo per negozianti, centri estetici e saloni di parrucchieri che da oggi possono riaprire la loro attività. Lo prevede un’ordinanza firmata nella notte dal presidente della Regione Christian Solinas.

Alle stesse attività commerciali, in realtà, era stato concesso di riaprire già dal lunedì 11 maggio – in base all’ordinanza del governatore datata 2 maggio – ma solo nei Comuni con indice di trasmissione del contagio R(t) inferiore a 0,5. Solinas in una nota però spiega che “preso atto delle incertezze e dei dubbi interpretativi manifestati da alcuni primi cittadini, e considerato che il valore l’R(t) a livello regionale è di 0,48, ho ritenuto necessario assumere direttamente l’iniziativa per la ripartenza”.

I sindaci, ad ogni modo, possono ancora decidere se permettere ai suddetti esercizi se riprendere o meno l’attività.

Il riavvio di centri estetici e parrucchieri avverrà nel rispetto delle linee guida Inail già approvate per questi esercizi il 12 maggio 2020. E cioè: accesso ai locali solo dietro appuntamento, distanza di almeno due metri tra postazioni di lavoro, obbligo di igienizzazione dopo ogni servizio, di sanificazione dei locali dopo ogni chiusura e di utilizzo di mascherine e guanti da parte di operatori e clienti. Per quanto riguarda negozi di abbigliamento, gioiellerie e profumerie, l’accesso è consentito a un numero di clienti non superiore al numero degli addetti alla vendita. Anche in questo caso è prescritto l’uso delle mascherine e suggerito quello dei guanti. Inoltre gli ambienti andranno arieggiati tra un turno e l’altro e sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti. I titolari devono anche mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.