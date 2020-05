“Si aprano subito i cantieri per l’ampliamento della strada Olbia-Palau”. La richiesta della Cisl a Regione e Anas viene dopo il voto del Consiglio comunale di Arzachena, che ha approvato una mozione con cui si chiede di procedere al raddoppio della carreggiata su una delle arterie più trafficate della Gallura.

“Continuare a considerare la Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa come una semplice strada rappresenta uno degli errori più gravi che si possano commettere nei confronti delle Comunità della Bassa Gallura e non solo”, dichiara il segretario generale della Cisl Gallura, Mirko Idili. “Si parta subito con l’avvio dei cantieri nei lotti per i quali è possibile procedere, si confermi la destinazione del finanziamento complessivo degli oltre 200 milioni di euro già disponibili come annunciato dall’assessore regionale Todde”, continua Idili. “Si recuperino le altre risorse che servono per completare l’intera strada, a partire dai circa 35 milioni di euro per la tratta Arzachena-nord Palau, dallo svincolo di Arzachena nord al chilometro 351 della SS125”.

Per la Cisl quella strada è fondamentale per tutto il territorio: “Rappresenta una rete connettiva che unisce realtà differenti e le avvicina a ospedali, porto, aeroporto, università, servizi, e che mette in relazione i porti del territorio compreso quello transfrontaliero con la Corsica, di Santa Teresa Gallura”.