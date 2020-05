Gli Slipknot hanno cancellato tutte le date estive previste per il 2020, compresi Knotfest UK e Knotfest Roadshow.

Il Knotfest At Sea, la crociera programmata ad agosto con partenza da Barcellona il 10 e che farù tappa anche a Napoli, verrà invece posticipato a date da destinarsi.

La band in un post su Facebook ha annunciato:

“Sfortunatamente il tour degli Slipknot previsto per l’estate 2020, compresi il Knotfest Roadshow in Nord America, il Knotfest UK e il Knotfest At Sea, non avranno luogo. La band non vede l’ora di tornare a suonare di fronte ai propri fan e lo farà quando ci saranno condizioni di sicurezza per tutti. I possessori dei biglietti verranno contattati via mail con le istruzioni per i rimborsi. Chi ha acquistato i biglietti del Knotfest At Sea verrà invece contato via mail con le informazioni circa il posticipo della crociera”.