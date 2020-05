In riferimento alla nota del sindacato nursing up sulla presunta carenza di guanti destinati agli operatori sanitari, la Direzione dell’azienda ospedaliera Brotzu comunica quanto segue:

“Le forniture di dispositivi di sicurezza non sono certamente carenti; attualmente disponiamo di 120 mila paia di guanti di taglia L, ovvero di taglie certamente differenti da quelle di cui lamentano i sindacati, ma che comunque possono essere utilizzati dai nostri operatori per garantire loro l’adeguata sicurezza”.

“Una nota di questo tipo non solo va a minare la serenità e la sicurezza degli operatori sanitari, ma è anche offensiva nei confronti dell’azienda che ha sempre reso disponibili tutti i dispositivi di protezione individuale, a totale garanzia e tutela dei suoi dipendenti e dei pazienti – scrive l’azienda ospedaliera nella nota – affermare che non si hanno guanti di alcune taglie non significa che tali dispositivi non siano disponibili e che gli operatori sanitari non stanno lavorando in sicurezza; inoltre dà adito ad allarmismi ingiustificati dipingendo una situazione non corrispondente alla realtà”.