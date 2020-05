Sono 67 le case di riposo controllate in meno di un mese dal team di specialisti ospedalieri della Aou di Sassari, e 3mila gli anziani visitati.

Le Unità integrate di assistenza territoriale (Uiat), costituite all’interno dell’Azienda ospedaliero universitaria, dal 13 aprile al 9 maggio hanno lavorato con i medici militari e gli operatori di Ats Sardegna, inviando nelle case di riposo e nelle Rsa i propri specialisti per consulenze specialistiche, infettivologiche, internistiche e pneumologiche.

“La scelta delle Uiat, esperienza per certi versi unica nel contesto nazionale, ha consentito di ridurre il numero dei ricoveri nei reparti Covid positivi, garantendo un presidio specialistico nelle strutture, con adeguati standard di assistenza per l’assistenza degli ospiti nel loro contesto”, spiega il commissario dell’Aou di Sassari, Giovanni Maria Soro. Gli interventi di controllo da parte delle Uiat sono avvenuti tra Sassari, Ossi, Osilo, Torralba, Giave, Porto Torres, Sorso, Viddalba, Bono, Anela, per un totale di 67 strutture in tutta la provincia. Hanno visitato circa 3mila residenti e realizzato altrettanti tamponi.