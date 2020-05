Protesta contro il lockdown, viene bloccato e subisce un tso in strada: Chi l’ha Visto racconta la vicenda di Dario Musso

Chi l’ha Visto mostra il video che ha ripreso il momento in cui Dario Musso, giovane 33 enne di Ravanusa nell’agrigentino che viene sedato in mezzo alla strada e sottoposto a Tso perché aveva violato le restrizioni e protestato contro il lockdown.

Urlava con un megafono le sue idee e ad un tratto dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine viene bloccato con la forza e subisce un tso.

Impressionante anche l’audio della telefonata che Dario fa al fratello quattro giorni dopo essere portato in un reparto psichiatrico. Riesce a parlare a malapena. «La pandemia non esiste, uscite tutti di casa e levatevi le mascherine», aveva detto il 2 maggio scorso prima che le forze dell’ordine intervenissero per fermarlo.