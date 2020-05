Gli Anvil sono un gruppo heavy metal canadese fondato ad Ontario nel 1978 dal cantante/chitarrista Lips, e del batterista Robb Reiner.

La band inizialmente utilizza il nome “Lips”, con il quale pubblica, nel 1981, l’album di debutto Hard ‘n’ Heavy, un disco di potente heavy metal caratterizzato da liriche a sfondo apertamente sessuale.

L’anno dopo esce Metal on Metal seguito nel 1983 da Forged in Fire, per l’etichetta Attic.

Nel 2020 pubblicano il loro diciassettesimo album in studio e arrivano in Italia con il loro tour.

Le date

16 aprile Milano, Legend Club – Posticipato al 19 novembre

17 aprile Roma, Traffic Club – Posticipato al 20 novembre