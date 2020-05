L’amministrazione comunale di Monastir nel pomeriggio ha avvisato la popolazione, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, sulla presenza di due nuovi casi positivi.

“L’Amministrazione Comunale, sulla base dell’aggiornamento pervenuto da parte dell’ATS Sardegna, comunica la presenza nel proprio territorio di due nuovi casi di contagio da COVID-19. I concittadini erano già in stati presi in carico, insieme ai loro contatti, dalle Autorità sanitarie ed erano già in isolamento. Si invitano i cittadini a continuare a rispettare scrupolosamente le prescrizioni delle Autorità Nazionali e Regionali. L’Amministrazione Comunale continuerà con la Polizia Locale, i Carabinieri, il Corpo Forestale e l’Orsa Monastir i controlli per il rispetto delle prescrizioni. A tutti i concittadini malati si porgono i migliori auguri di pronta guarigione.

Il Sindaco Luisa Murru”