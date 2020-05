Il sindaco Paolo Truzzu, per consentire all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 13 maggio 2020 di dispiegare appieno sul territorio di Cagliari i suoi effetti senza alcun dubbio interpretativo, ha disposto la modifica e l’integrazione del punto 4 dell’ordinanza sindacale n. 26/2000.

Possono, pertanto, riaprire i negozi di abbigliamento, calzature e gioiellerie.

L’Amministrazione comunale del capoluogo evidenzia che “l’Ordinanza non interviene sui servizi alla persona, in quanto non era vigente alcun atto del Sindaco che li chiudesse e trova dunque applicazione quanto disposto dal Presidente della Giunta regionale”.